Gitarren-Virtuose Ignaz Netzer hat in der Alten Kirche in Vinningen Begeisterungsstürme vor kleinem Publikum entfacht.

Parallel zu einem Spiel der Deutschen bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Konzert anzubieten, gleicht einem Himmelfahrtskommando. Mit dem Blues-Gitarristen Ignaz Netzer hat die Alte Kirche in Vinningen am Sonntagabend einen Musiker engagiert, der dennoch Begeisterungsstürme entfachen konnte.

In der Presse wird Netzer gern als „sympathisch-begnadeter Entertainer“ geschildert. Das stimmt genau. Doch vor der Begabung für die Unterhaltung steht bei dem aus dem schwäbischen Teil des Allgäu stammenden Musiker eindeutig die Gitarre. „Vinningen, tell me how are you?“ So eröffnet er das Konzert und beteuert, dass er niemals vergessen werde, dass er beim Auftaktspiel der deutschen Nationalelf ein kleines, feines Publikum versammelt, das es nicht eilig hat, nach Hause zu kommen, um eventuell noch die zweite Halbzeit zu verfolgen. Vielleicht verschmelzen deswegen Musiker und Publikum, das sich nur zu gern einlullen lässt von seinen Klängen.

Blues, Gospel, Boogie

Der Gitarrist liebt Gospel, Oldtime Blues und Boogie. Er bietet eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Klassikern des Blues mit Songs von Janis Joplin oder dem Song „Backwater Blues“ von Bessie Smith, der von einer Hochwasserkatastrophe in Louisiana handelt. Seine Musikauswahl ist originell, ehrlich und ohne Schnörkel, seine Stimme rau und tief.

Es verwundert niemanden, als Netzer erzählt, dass er immer wieder in den Südstaaten der USA unterwegs ist, um den Wurzeln des Blues zu folgen. Souverän spielt er und gefühlvoll und entfaltet sein ganzes Repertoire an Stimmungen zwischen Melancholie und Lebensfreude.

Leichtigkeit und Hingabe

Dass er die Gitarre perfekt beherrscht, demonstriert Ignaz Netzer in Vinningen eindrucksvoll. Ihm gelingt es, mit Leichtigkeit und Hingabe ein Maximum an Klang aus den Instrumenten herauszuholen. Während die Akustik in der Alten Kirche oft genug Grund zur Klage liefert, hat der 1956 geborene Netzer offenbar genau die richtige Position für sich und die Beschallungsanlage gefunden. Musiker und Kirchenraum harmonieren am Sonntag so gut wie sonst kein Ensemble im Kulturzentrum.

Angefangen hat Netzer mit Robert Kirchmaier (Gitarre) und dem späteren Filmkomponisten Klaus Roggors, mit denen er 1970 die Chicago-Blues- Band Firma Kischke gründete. Mitte der 1970er Jahre gewann er den Nachwuchswettbewerb beim Bregenzer Folk-Festival, spielte mit Derroll Adams und Colin Wilkie, bevor er sein Studium in Freiburg begann, in jenen Jahren ein Eldorado der akustischen Folk- und Gitarrenszene.

Dort traf Ignaz Netzer bald auf Ray Austin, Werner Lämmerhirt und Hannes Wader. Viele CDs hat der Gitarrist inzwischen herausgebracht. „When the Music is over“ war 2015 sogar für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. Im gleichen Jahr errang er den German Blues Award in der Kategorie Solo und Duo.

Noch ein „Instrumentle“

Das Konzert in Vinningen gewinnt im Lauf des Abends an Intensität. Es ist eine fortwährende behutsame Annäherung, während der sich der Musiker immer mehr auf die Besucher einlässt und eintaucht in seine Kunst. Die Begeisterung ist von Anfang an da. Doch im Finale ist das Publikum aus dem Häuschen. Es klatscht und pfeift den Meister des Blues auf die Bühne zurück, weil es nicht genug bekommen kann.

Ignaz Netzer spielt den Blues nicht nur. Er erweckt ihn mit waschechter Authentizität. Ein Höhepunkt ist seine Performance mit der Mundharmonika, mit der „Goschehobel“, wie sie in Schwaben genannt wird. „Als Schwabe muss ich Ihnen dieses ,Instrumentle’ näherbringen“, beginnt er seine unterhaltsame Kulturgeschichte des Instruments. Mit dem Stück „If the River was Whiskey“ zieht er alle in den Bann.

Schade, dass wegen des Fußballspiels gerade mal 50 Besucher den Auftritt des Maestro erleben, der leicht schwäbelnd auch spannende Ausflüge in die Geschichte des Blues gewährt – und erzählt, was sein Kater „Bärchen Willy“ damit zu tun hatte, der mit ihm Jam-Sessions machte und gern auf seiner Gitarre schlief. Netzers Band „Wie die Katzen auf den Blues kamen“ ist übrigens als Katzenbuch des Jahres 2026 ausgezeichnet worden.