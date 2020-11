Mit einer Online-Petition wollen verschuldete Kommunen in Rheinland-Pfalz Druck auf die Landesregierung ausüben. Am Dienstag wurde dazu der Startschuss in Pirmasens gegeben. Die Vertreter des „Aktionsbündnisses für die Würde unserer Städte“ machten darauf aufmerksam, dass sich elf der 20 höchstverschuldeten Kommunen Deutschlands in Rheinland-Pfalz befinden. Die Kommunalpolitiker wollen mit der Online-Petition erreichen, dass das Land einen „Zukunftspakt“ mit den Städten und Gemeinden schließt, um in den nächsten 30 Jahren die Altschulden abzubauen. Ähnliche Vorhaben gibt es bereits in Hessen und dem Saarland. In Rheinland-Pfalz haben sich dem Aktionsbündnis zufolge sieben Milliarden Kassenkredite bei Kommunen angehäuft. Kassenkredite sind vergleichbar mit Dispo-Krediten in Privathaushalten.

Die Petition findet sich hier.