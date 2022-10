Das Land will den Kommunen unter die Arme greifen. Konkret geht es darum, den vielfach überschuldeten Städten und Dörfern einen Teil ihrer finanziellen Last zu nehmen. Nun steht fest, welche Orte in der Südwestpfalz wie viel Geld bekommen.

In zwei Vororten von Pirmasens ist am Samstag der Strom ausgefallen. Es war der sechste Vorfall dieser Art seit Januar 2021.

Beklaut wurden die Kita-Knirpse in Ludwigswinkel: Dort hat ein Unbekannter die Kartoffeln aus ihrem Lehrgarten gestohlen. Die Empörung ist groß.

Wie schnell man durch emotionale Äußerungen ins Visier der Behörden und sogar vors Gericht kommen kann, hat ein 59-jähriger Waffenbesitzer aus dem Dahner Felsenland erlebt.

Die Zeiten werden härter. Jetzt bittet der Rotkreuz-Kreisverband die Bevölkerung um freiwillige Mitarbeit bei sozialen Aufgaben. Am Freitag wirbt das DRK mit einer Infoveranstaltung in Zweibrücken für das Anliegen.

Die Milch ist dran schuld, dass unser Mundart-Kolumnist zwei unterschiedlich lange Arme hat.

Wer seine Blicke über die riesige Anlage des Modelleisenbahnclubs Zweibrücken schweifen lässt, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Am Samstag zeigte der Verein im alten Stellwerk, was er kann.

Bei der Zweibrücker Ferienfreizeit hat sich gezeigt, wie sehr den Kindern in Coronazeiten das Spielen in größeren Gruppen gefehlt hat. Und das Essen hat auch prima geschmeckt.