Die erneute Inbetriebnahme der Klärschlammtrocknungsanlage beschäftigt die Fehrbacher weiterhin. Die Stadt Pirmasens hat abermals Widerspruch eingelegt. Ob die Auskünfte über die an der Anlage vorgenommenen Maßnahmen zur Geruchsvermeidung Grund zur Hoffnung geben?

Nachdem eine Änderung der Gesetzeslage Ende 2021 dafür gesorgt hat, dass die Klärschlammtrocknungsanlage in Fehrbach wieder in Betrieb genommen werden kann, hat das für viel Unmut gesorgt – und bei der Sitzung des Ortsbeirates vergangenen Dezember auch einiges an Fragen aufgeworfen. Zumindest eine davon konnte bei dem erneuten Zusammenkommen am Donnerstagabend schnell beantwortet werden: Wie Ortsvorsteher Christian Mühlbauer schon vermutet hatte, darf die Stadt Bürger in Rechtsfragen nicht beraten.

Somit muss also jeder Anwohner selbst abwägen, ob er einen Widerspruch gegen die neuerliche Genehmigung für erfolgversprechend hält oder davon auszugehen ist, dass er nichts nützt. Die Stadt Pirmasens habe laut Angaben der Stadtverwaltung jedenfalls fristwahrend Widerspruch gegen den neuen Bescheid erhoben.

Die Sorge der Fehrbacher, dass die Geruchsmessungen, die künftig zur Kontrolle durchgeführt werden sollen, vorab mit den Betreibern der Anlage abgesprochen werden, konnte durch Rückfrage an die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) nicht vollständig geklärt werden. Es sei nicht bekannt, ob der Gutachter die Betreiber über den Termin der sogenannten „Fahnenmessungen“ informieren muss. „Dies müsste man gegebenenfalls direkt den Gutachter fragen, der die Messung vornehmen wird“, so die Stellungnahme der SGD. Welcher Gutachter das sein wird, sei jedoch noch nicht bekannt. Die Stadtverwaltung würde indessen klären, „ob die Möglichkeit besteht, einen Vertreter der Verwaltung bei der Fahnenmessung hinzuzuziehen“.

Verschiedene Maßnahmen sollen Geruchsbelästigung verhindern

Des Weiteren wollten die Ratsmitglieder wissen, welche konkreten Maßnahmen vonseiten der Betreiber vorgenommen wurden, um die Geruchsbelästigungen aus der Vergangenheit künftig zu vermeiden. Hier wurde von der Stadtverwaltung auf die Errichtung einer thermischen Nachverbrennung hingewiesen, wodurch „die Geruchsemissionen der Prozessabluft deutlich reduziert werden“ sollen. Zudem seien von Anlagenbetreiber Manfred Schenk auch Abdichtungsmaßnahmen am Gebäude vorgenommen worden, „damit aus dem Gebäude keine Gerüche austreten können“. Er habe außerdem noch eine „optionale Geruchsneutralisationsanlage“ errichtet. Diese erfüllt laut Angaben der Stadtverwaltung bislang jedoch noch nicht die Anforderungen der SGD und ist deshalb noch nicht in Betrieb.

Mühlbauer hält sich mit einer Bewertung über den Erfolg dieser Maßnahmen zurück: „Wir werden abwarten müssen, bis die Anlage in Betrieb geht“. Dies ist bislang übrigens noch nicht geschehen, wie das Unternehmen auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigte.