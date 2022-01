Nach genau einem Jahr Stillstand will Manfred Schenk die Fehrbacher Klärschlammtrocknung Mitte Februar wieder in Betrieb nehmen.

Im Februar vergangenen Jahres hatte die Aufsichtsbehörde, die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD), die Genehmigung widerrufen nachdem etliche Beschwerden von Anwohnern aufgelaufen waren. Dann folgte eine Bürgerversammlung in Fehrbach und eine neue Technische Anleitung (TA) Luft, in der für Anlagen wie in Fehrbach gar kein Grenzwert mehr vorgegeben wird. Die SGD hatte die Stilllegung mit der Überschreitung des Grenzwerts von 500 Geruchseinheiten begründet. Später hatte Schenk argumentiert, dass ein Grenzwert von 2500 Geruchseinheiten angemessenere wäre, da durch die Nachverbrennung zur Abgasreinigung allein schon 1500 Geruchseinheiten verursacht würden.

SGD und Schenk einigten sich schließlich auf einen Grenzwert von 3000 Geruchseinheiten, der letztlich nicht zum Tragen kam, da die TA Luft im Dezember den Grenzwert komplett wegfallen ließ. Die Zeit bis Februar benötigt Schenk, um die Warenströme wieder neu aufzubauen. Zudem habe es Krankheitsfälle beim Personal gegeben.