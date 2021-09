Die Pirmasenser Klärschlammtrocknung sorgt für Streit zwischen Stadtverwaltung und Genehmigungsbehörde. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat nach einer Betriebsuntersagung im Februar die Anlage wieder in Betrieb gehen lassen, und dafür den Grenzwert für Gerüche auf das Sechsfache erhöht. Die Stadt selbst hat nun Widerspruch gegen die erneute Genehmigung eingelegt und wirft der SGD Versäumnisse bei der Überwachung der Anlage vor. Vor Ort bei den Anwohner sei nie gemessen worden. Das Landesamt für Umwelt werde nicht eingeschaltet und das Gutachten für die neue Genehmigung sei nur theoretisch begründet, während bei den Anwohner reale Gestankswolken über die Gärten waberten, so die Kritik der Stadt. Der Betrieb in der Anlage ruht, da die Widersprüche, auch von Anwohnern, aufschiebende Wirkung haben.

Mehr zum Thema lesen Sie hier