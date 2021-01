Gleich zwei Bundestagsabgeordnete freuen sich für zwei Kindertagesstätten in Pirmasens. In getrennten Mitteilungen haben Angelika Glöckner (SPD) und Anita Schäfer (CDU) über Zuschüsse für Angebote der Sprachförderung in den Kindertagesstätten Gersbach und Ruhbank informiert.

Die beiden Einrichtungen werden mit jeweils knapp 48.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ vom Bundesfamilienministerium gefördert.

Glöckner sagt dazu: „Studien haben gezeigt, dass sprachliche Kompetenzen einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben haben.“ Dies gelte besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Deshalb liege ihr dieses Programm sehr am Herzen, weil es zur Chancengleichheit beitrage und Kindern helfe, ihre Welt selbst zu entdecken und dies zu artikulieren.

Schäfer wiederum verweist auf „zahlreiche Expertengespräche“, die sie geführt habe und daher wisse, dass zuverlässige Kenntnisse der deutschen Sprache sind für den weiteren Bildungsweg und damit den gesellschaftlichen und beruflichen Erfolg unerlässlich seien.

Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ fördert das Bundesfamilienministerium seit 2016 die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Seit 2021 wird ein Fokus auf den Einsatz digitaler Medien und die Integration medienpädagogischer Fragestellungen gelegt. Die Sprach-Kitas erhalten im Bundesprogramm laut Glöckner gleich doppelte Unterstützung: Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung verstärkt, die direkt in der Kita tätig sind.