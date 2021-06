Der Stadtrat hat am Montag die aus dem Jahr 2003 stammende Kindertagesstättensatzung geändert. Die Stadt orientiert sich damit an einem zum Juli in Kraft tretenden Landesgesetz. Die neuen Regeln haben konkrete Auswirkungen auf Eltern, die ihren Nachwuchs in städtischen Kitas betreuen lassen. Neu in der Richtlinie ist zum Beispiel eine zentrale Platzvergabe. Außerdem wurden die Beiträge für die Krippen und Horte aktualisiert. Beispielsweise kostet ein Hortplatz künftig, gestaffelt nach dem Einkommen der Eltern, zwischen 51 und 180 Euro im Monat. Sollten Eltern mehrere Kinder in einem Hort betreuen lassen, reduzieren sich die jeweiligen Beiträge. Bei der Vergabe der Plätze für die einzelnen Kitas orientiert sich die Stadt an mehreren Kriterien. Neben dem Wunsch der Eltern, wird auch die Entfernung zum Wohnort berücksichtigt. Außerdem wird der Betreuungsbedarf ermittelt, etwa wenn Eltern arbeiten müssen und auf die Betreuung angewiesen sind. Eine Rolle spielen zudem das Alter der Kinder und die Tatsache, ob schon ein Geschwisterkind in einer bestimmten Kita ist.