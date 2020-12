Drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung Pirmasens haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Ergebnisse eines PCR-Tests seien positiv ausgefallen, wie das zuständige Gesundheitsamt am Sonntag mitgeteilt hat. Die Betroffenen sind nach Angaben der Stadtverwaltung in der Kindertagesstätte Ohmbach als Erzieher tätig. Sie befinden sich seit 17. Dezember in häuslicher Quarantäne. Die Mitarbeiter hatten am Donnerstagvormittag erste Symptome gezeigt, woraufhin umgehend Schnelltests durchgeführt wurden. Parallel dazu wurden die Eltern verständigt und die Kinder abgeholt. Vorsorglich befinden sich 14 Mädchen und Jungen seither ebenfalls in häuslicher Absonderung. Die Einrichtung im Asternweg ist seit Donnerstag geschlossen. Die Kindertagesstätte Ohmbach ist in Trägerschaft der Stadt Pirmasens. Dort werden normalerweise bis zu 25 Mädchen und Jungen in einer Gruppe von drei Erziehern/innen betreut. rhp/pr