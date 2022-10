Ihre Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen holte die Kita St. Josef Klosterhof am Samstag nach. Bereits vergangenes Jahr hätte man gerne gefeiert – Corona ließ es jedoch nicht zu.

Nachdem im Frühjahr Umbaumaßnahmen ein neues Bistro mit Küche entstehen ließen, in dem es sich prima frühstücken und zu Mittag essen lässt, war die Freude nun doppelt groß. Kleine wie große Besucher hatten nach einem, von Pastoralreferent Carlo Wingerter geleiteten Gottesdienst im Nardinisaal jede Menge Spaß beim bunten Kinderprogramm mit Stationenlauf in der Kita. Dort sorgten unter anderem Kinderschminken, Bastelangebote und Workshops für beste Unterhaltung, und in einer Fotoausstellung erkannte sich so manche Mama oder Papa als Kind wieder. Bis zu 50 Plätze hält die Kita unter der Leitung von Stephanie Hoffmann bereit. Zurzeit kümmern sich sieben Voll- und Teilzeitkräfte um 41 Kinder in zwei Gruppen, teils aus der vollstationären Wohngruppe, teils aus dem Winzler Viertel und den Vororten Winzeln, Gersbach und Windsberg.