Schon in der Kita sollen Kinder lernen, wie sie sicher auf den Straßen unterwegs sind. Um ihnen das Wichtigste beizubringen, haben sich Erzieherinnen und Erzieher aus dem Regenbogenland schulen lassen. Im Verkehr müssen die Kleinen auch auf Unvorhergesehenes reagieren.

Kinder sind klein, werden von Autofahrern schlechter gesehen und können auch ihrerseits den Verkehr schlecht einsehen. Auf Pirmasenser Straßen sind viel mehr Autos als Kinder unterwegs. Und inzwischen werden die Kinder selbst öfter mit dem Auto gefahren, als sie zu Fuß unterwegs sind, heißt es von der ökumenischen Kindertagesstätte Im Regenbogenland. Es fehle ihnen also an Erfahrung.

Im Seminar „Fit für den Straßenverkehr“ der Unfallkasse Rheinland-Pfalz werden Erzieher als Multiplikatoren geschult. Sie sollen dann ihrerseits den Kindern helfen, sich zwischen Autos, Ampeln und Busspuren zurechtzufinden. Koordinative Fähigkeiten der Kinder – wie Gleichgewicht, Orientierung und Reaktionsvermögen – spielen in der Bewegungsförderung und auch in der Verkehrserziehung eine wichtige Rolle. Die Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz stellt der Kita Materialien in der Move-it-Box, mit denen sie auf spielerische Weise üben, sich im geordneten Chaos zurechtzufinden, unvorhergesehene Herausforderungen zu parieren und Hindernissen auszuweichen. Die Erzieher geben ihre Erkenntnisse aus dem Seminar nun in der Kita weiter.