Einen runden Geburtstag sollte man gebührend feiern. Und erst recht, wenn es der 50. ist; wie im Falle der Gersbacher Kindertagesstätte. Ganz im Zeichen des Jahres 1974 stand denn auch die Jubiläumsparty der Einrichtung am Samstag. Blumiges 70er-Jahre-Outfit beherrschte die Szenerie in der Kindergartenstraße, wo der Förderverein für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt hatte. Vielumjubelter Knüller war dabei die Modenschau der Kleinen, aber auch der Dauerbrenner Kinderschminken und weitere Spielstationen kamen bei den zahlreichen Besuchern, auch aus der Stadtpolitik, bestens an. Die von Stefanie Keller geleitete städtische Einrichtung im Vorort Gersbach besuchen zurzeit 50 Kinder zwischen einem und sechs Jahren.