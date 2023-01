Bei den Kindertagesstätten (Kita) der Kirchen sieht Oberbürgermeister Markus Zwick wegen der neuen Gesetzgebung ein riesiges Konfliktpotenzial. Die Kostenverteilung für das Personal sei nicht geregelt und gleichzeitig offenbare sich ein gigantischer Investitionsstau.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick befürchtet, dass die Kirchen bald die Notbremse ziehen. Das neue Kita-Gesetz des Landes erfordert laut Zwick deutlich mehr Personal als früher. Bei den 13 städtischen Kitas seien zwölf neue Stellen nötig und bei den freien Trägern, das sind die Kirchen, wurden 19 neue Stellen geschaffen. Das treibt die Kosten für die Zuschüsse der Stadt zu den kirchlichen Kitas in die Höhe, wie der Haushaltsplanung für das laufende Jahr zu entnehmen ist. 850.000 Euro mehr und damit insgesamt 4,3 Millionen Euro soll der Zuschuss künftig hoch sein, womit die Kosten für die kirchlichen Träger fast genauso hoch sind wie für die städtischen Kitas, die sich auf rund fünf Millionen Euro belaufen.

Kostenverteilung vom Land noch nicht geregelt

Probleme sieht Zwick jedoch wegen der vom Land nicht geregelten Kostenverteilung für das Kita-Personal zwischen Kirchen und Kommunen. Dies müsse geklärt oder mit Landesmitteln aufgefüllt werden, fordert der Stadtchef. Die Kirchen stünden in Pirmasens wie andernorts auch wegen sinkender Kirchensteuereinnahmen mit dem Rücken zur Wand. „Da geht es aktuell um richtig viel Geld“, so Zwick.

Dazu kommen die neuen Voraussetzungen an die Gebäude, um den Vorschriften gerecht zu werden. Der Brandschutz in kirchlichen Kitas müsse teuer nachgebessert werden. Dazu kommen weitere Investitionen wegen des Kita-Gesetzes. Zwick befürchtet, dass die Kirchen bald ihre Kitas komplett an die Stadt geben. In Trier werde ein solcher Schritt bereits vorbereitet.