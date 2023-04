Die Kirchenpräsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, ist am Karfreitag im Holzland zu Gast. Sie wird gemeinsam mit den Gläubigen an diesem Feiertag zwei Gottesdienste feiern. Um 9.30 Uhr ist Wüst zunächst in Geiselberg zu Gast. In der protestantischen Kirche hält sie Gottesdienst mit Abendmahl. Anschließend begibt sie sich nach Schmalenberg. Dort feiert sie in der Kirche in Schmalenberg um 11 Uhr Gottesdienst. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden die örtlichen Presbyterien – neben Schmalenberg sind das Geiselberg und Heltersberg – zu einem kleinen Imbiss ein. Einen „kommunikativen Imbiss“ nennt es Pfarrer Walter Becker, denn bei dieser Gelegenheit bestehe die Möglichkeit, mit der Kirchenpräsidentin ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel über die schwierige personelle Lage der Kirche, die Vakanzen bei Stellenbesetzungen, die immer größer werdenden Zuständigkeitsbereiche der Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter, die Finanzfragen, die zum Beispiel in Schmalenberg den Trägerwechsel bei der ehemals Protestantische Kindergarten zur Folge hatten. Träger ist jetzt die Ortsgemeinde. Weitere Veränderungen stehen an, über die zu diskutieren und sich zu informieren, Gelegenheit besteht.