Die Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst, hat sich in ihrer Heimatstadt Pirmasens für eine Kirche ausgesprochen, die aus den Fehlern ihrer Vergangenheit lernt und sich bei gesellschaftlichen Fragen und in Krisensituationen positioniert.

„Wahre Protestanten“ orientierten sich an christlichen Werten, zeigten Haltung und übernähmen Verantwortung, sagte Wüst am Dienstagabend in Pirmasens. Bei einem Vortrag in der Lutherkirche im Rahmen der landeskirchlichen Wanderausstellung „Protestanten ohne Protest“ sprach sie über das Thema „Protest und Verantwortung“

Die evangelische Kirche müsse nicht nur ihr Versagen in der NS-Zeit weiter aufarbeiten, appellierte die Kirchenpräsidentin. Damals habe diese zu wenig gegen die Verbrechen der Nationalsozialisten, vor allem den Judenmord, getan und habe sich damit schuldig gemacht. Auch heute sei die Kirche vor schwierige Aufgaben gestellt, denen sie sich im Wissen um ihre eigene Fehlbarkeit und ihre Grenzen stellen müsse.

Der Ukraine-Krieg zeige das Dilemma für Christen auf, dass jede Entscheidung mit Schuld verbunden sei, sagte Wüst. Im Zentrum der christlichen Friedensethik müsse weiter stehen, dass „Krieg nach Gottes Willen nicht sein darf“. Schwierig zu beantworten sei die Frage, ob es ethisch vertretbar sei, den Ukrainern Waffen zur Selbstverteidigung zu liefern.