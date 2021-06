Alle zwei Jahre findet im protestantischen Kirchenbezirk Pirmasens der Dekanatskirchenmusiktag statt. Am Sonntag, 13. Juni, ist es wieder soweit – diesmal in Schmalenberg.

Im Dekanat Pirmasens wird in allen Altersklassen und in zahlreichen instrumentalen und vokalen Ensembles musiziert. Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant, der diesen Tag alljährlich koordiniert und die musikalische Gesamtleitung innehat, ist daran gelegen, bei solch einem Anlass diesem breiten Spektrum kirchenmusikalischer Aktivitäten Rechnung zu tragen und möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, an dieser Feierstunde Teil zu haben. Nun ist 2021 coronabedingt alles anders und trotz der Lockerungen kann dieser Tag nicht wie gewohnt mit vielen Ensembles stattfinden.

Am Sonntag, 13. Juni, findet sich stellvertretend ein kleines Ensemble aus den Leitern einiger Gruppen ein, um den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Protestantischen Kirche Schmalenberg musikalisch zu bereichern und so den Dekanatskirchenmusiktag des Protestantischen Kirchenbezirks Pirmasens zu würdigen.

Mitwirkende sind Lisa Böck (Kinderchor Rodalben), Antje Völz (Kirchenchor Mach mit aus Dahn), Achim Baas (Posaunenchor Donsieders), Thomas Mohr (SingArt Pauluskirche Pirmasens), Sibylle Scheffe (Senfkorn Höheischweiler), Gernot Gölter (Kirchenchor Winzeln) und Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant (Bezirkskantorei und Kinderkantorei Pirmasens, Jugendchor Unisono, Musikteam der Johanneskirche Pirmasens). Die liturgische Ausgestaltung liegt bei Pfarrer Walter Becker.

Zu diesem Gottesdienst ist eine Online-Anmeldung unter www.pfarramt-schmalenberg.de notwendig. Wenn an diesem Gottesdienst Interessierte unter 14 Jahre alt sind, von einer Corona-Erkrankung genesen oder inzwischen seit zwei Wochen zweimal geimpft worden sind, mögen sie dies unbedingt angeben und den Nachweis, zum Beispiel den Impfpass, mitbringen. So kann die zulässige Gottesdienstbesucherzahl aufgrund der neuen Corona-Verordnung deutlich erhöht werden.