Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant bot am pfalzweiten Toccatag gleich sieben Konzerte im Halbstundentakt. Fünf seiner Schüler und er selbst gaben zehnminütige Kostproben der Bachschen d-Moll-Toccata, mit der am Sonntag die Orgel als Instrument des Jahres 2021 im Rampenlicht stand. „Nicht umsonst ist die Orgel die Königin der Instrumente“, sagt Croissant. Sie könne mit ihrem enormen Klangspektrum ein ganzes Orchester ersetzen. Vierzig bis fünfzig Besucher seien zu den Konzerten gekommen, sagt der Kirchenmusikdirektor. Seine Orgelschüler hätten die Möglichkeit gehabt, auf den Punkt zu arbeiten und ihr Können zu demonstrieren. Grundsätzlich sei es schwer, Nachwuchsmusiker für die Orgel zu finden, weil das Instrument eben meist nur bei Kirchenkonzerten zum Einsatz komme. Organist Gernot Gölter gab zwei Konzerte in St. Pirmin und in der Winzler Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, auch die Matthäus-, die Paulus- und die Markuskirche waren mit von der Partie. In Dahn, Bundenthal und Höheinöd gab es ebenfalls Konzerte. Ob eine Wiederholung des Toccatags geplant ist, kann Croissant nicht sagen.