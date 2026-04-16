Ein Fenster der Lutherkirche in der Pirmasenser Innenstadt ist in dieser Woche von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Vier Glaseinsätze eines großen Fensters – zur Pfarrgasse hin – wurden zerstört. Die Beamten vermuten, dass die Täter Steine genutzt haben könnten, um die Scheiben zu zertrümmern. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der Tatzeitraum wird auf Sonntag, 12. April, bis Mittwoch, 15. April, eingegrenzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.