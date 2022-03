Für Freitag, 11. März, ist in Pirmasens eine Friedensdemo geplant. Dazu haben die großen Kirchen der Stadt aufgerufen. Das Motto der Veranstaltung lautet: „Demonstration für Frieden in Europa und für das Ende des Krieges in der Ukraine“. Die Kundgebung beginnt um 18 Uhr auf dem Exerzierplatz. Dort sind ein musikalischer Auftakt sowie Reden geplant. Anschließend ziehen die Teilnehmer vom Exerzierplatz durch die Fußgängerzone zum Schlossplatz. An dieser Stelle sollen weitere Wortbeiträge zu hören sein. für 19.30 Uhr ist das Ende der Veranstaltung vor dem in den ukrainischen Nationalfarben angestrahlten Alten Rathaus geplant. Die Initiatoren haben folgende Redner angekündigt: den protestantischen Dekan Ralf Krieger, den katholischen Dekan Johannes Pioth, die methodistische Pastorin Christina Henzler sowie Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU).