An drei Abenden bietet das Kinokulturmobil auf dem Pirmasenser Schlossplatz Filme an

Von Donnerstag, 3. September, bis Samstag, 5. September, bieten die Betreiber des Kinokulturmobils bereits zum elften Mal auf dem Pirmasenser Schlossplatz ein Open-Air-Kino an. Und wie immer beim Schlossplatz-Kino ist der Eintritt an allen Abenden frei.

Zum Auftakt am Donnerstag steht „Was Männer wollen“ auf dem Programm. Die erfolgreiche Sportagentin Ali Davis wurde in der Firma bei der Beförderung mal wieder zugunsten eines Mannes übergangen. Ihre Freundinnen holen ein Medium zu Hilfe, das ihr einen Tee verabreicht. Plötzlich kann Ali die Gedanken der Männer hören.

Am Freitag, 4. September, wird „Bohemian Rhapsody“ gezeigt, ein biografisches Drama über die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung der Band Queen bis zum Auftritt bei „Live Aid“ sechs Jahre vor seinem Tod. 2019 wurde der Film mit vier Oscars ausgezeichnet.

Am letzten Kinotag, Samstag, 5. September, wird „Le Mans 66“ zu sehen sein. Um die Marke Ford bei der Nachkriegsgeneration beliebter zu machen, will Henry Ford II verstärkt in den Rennsport investieren. Er beauftragt Carroll Shelby ein entsprechendes Fahrzeug zu entwickeln. Shelby bietet Ford eine Wette an ...

Aufgrund der Hygienebestimmungen gibt es in diesem Jahr beim Schlossplatz-Kino kein Popcorn. Außerdem müssen Sitzgelegenheiten mitgebracht werden, am Eingang sind die Adressdaten zu hinterlassen und die Hände zu desinfizieren. Ein Mund-Nasen-Schutz ist bei Einlass, sowie bei Bewegung auf dem abgesperrten Veranstaltungsgelände zu tragen.

