Kinga Tóth ist international gefragt. Die experimentelle Poesie der Künstlerin und die Art, wie sie sie in Szene setzt, haben ihr im vergangenen Jahr den Hugo-Ball-Förderpreis eingebracht. Am Montag, 13. September, 20 Uhr, tritt die Soundperformerin in der Alten Post in Pirmasens auf. Die RHEINPFALZ hat vorab mit ihr über ihre Kunst, Politik und natürlich Hugo Ball gesprochen.

Kinga, kostet es Sie gar keine Überwindung, sich in Tönen und Geräuschen auszudrücken?

Am Anfang war das schon so. Aber ich übe sehr viel, außerdem