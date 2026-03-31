King Savage aus Karlsruhe spielt nur eigene Songs, groovigen Heavy Rock, Bassist Kevin Stegner, stammt aus Pirmasens. Zu hören am 5. April beim Osterrock.

„Full Speed Ahead Rock’n’Roll“ lautet das Motto von King Savage, auch am 5. April beim Osterrock im Pirmasenser Matrix. .„Wir sind ein paar Jahrzehnte zu spät geboren“, erzählten die Musiker unisono dieser Zeitung, doch gerade dies macht ihren Sound authentisch und mitreißend.

Die Formation hat sich 2015 aus der Vorgängergruppe Lucky Twist gegründet, da die Kerle etwas Klassisches und vor allem Spaßiges spielen wollten. Noch im gleichen Jahr erschien das Debütalbum „Full Speed Ahead“ bei Rock It Up Records und erhielt ebenso wie der beim selben Label lizenzierte Nachfolger, die EP „Thrill Me“ (2018), gute Kritiken in der Fachpresse und positive Resonanzen der Genre-Fans.

Europaweit bekannt wurde King Savage 2018 als Vorgruppe für die Southern-Rock-Legende Molly Hatchet aus den USA, auf deren Jubiläumstournee durch Europa. 2019 folgte eine weitere gemeinsame Deutschland- und Schweiz-Tour als Support der Ami-Legende. Diese erfolgreichen Auftritte zeigten, wie gut der direkte und partytaugliche Sound der Karlsruher in die weltweite Rockmusiktradition reinpasst.

2019 erschien das nächste, allseits hochgelobte Album „Bullets for Breakfast“. Die aktuelle Fünf-Song-EP „Midnight“ wurde am im Oktober vorigen Jahres als Eigenproduktion im Streaming- und Download-Format veröffentlicht. Zudem spielte man einige sogenannte Release-Shows.

Nach wie vor frönen die Karlsruher dem kompromisslosen Hardrock alter Schule inklusive Heavy-Metal-Einschlag. Die aktuelle Besetzung besteht aus Arthur Jaschik (Gesang), Maximilian Lennartz (Gitarre, Hintergrundgesang), Robin Heid (Gitarre, Hintergrundgesang), Kevin Stegner (Bass) und Jörg Bausbacher (Schlagzeug, Hintergrundgesang).

Neuzugang Kevin Stegner, Jahrgang 1992, stieg erst vor rund zehn Monaten ein. „Damals wurde ich vom Schlagzeuger Jörg Bausbacher und seiner Lebensgefährtin/Band-Managerin Nina Grünfelder gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, als Bassist in der Band zu spielen, obwohl mein Instrument eigentlich die Gitarre ist. Nach einem freundlichen Kennenlernen im Proberaum in Karlsruhe habe ich unter folgendem Vorbehalt zugesagt: Es ist mir wichtig, dass ich mich unter Konzertbedingungen, an einem mir weniger bekannten Instrument, wohlfühle. Der Osterrock in meiner Heimatstadt wird sozusagen die Feuertaufe hierfür sein“, erzählte Stegner dieser Zeitung.

Der Pirmasenser spielt einst bei Arid Rain und A Fractured Hand. Letztgenannte Band spielte Anfang August 2011 ein Konzert im Vorprogramm der brasilianischen Trash-Metal-Band Sepultura im Pirmasenser Quasimodo (heute Matrix). Hauptberuflich arbeitet Stegner als Servicetechniker für die SD-Tele GmbH. Ab und an ist er auch hobbymäßig als Ton- und Lichttechniker tätig. Die Vorfreude auf ein erneutes Heimspiel im Matrix ist jedenfalls groß.

„Ich bin leicht nervös, wir können es kaum abwarten, beim Osterrock zu spielen. Wir sind gespannt, wie Pirmasens unseren Sound annimmt, und ich freue mich darüber, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen.“ Dass Marko Burkhardt, der Saitenzupfer vom Headliner Boys in the Attic, Kevin Stegner einst im städtischen Jugendhaus das Gitarrenspielen beibrachte, ist eine lustige Notiz am Rande.

Karten

Club Matrix, Pirmasens, Pestalozzistraße 102, Voro Druck Pirmasens, Hauptstraße 80, eventim-light.com.