Wegen schwerer Misshandlung ihrer Kinder und Betruges gegenüber der Pflegekasse ist eine 60-Jährige vor dem Landgericht Zweibrücken am Donnerstag zu vier Jahren Haft verurteilt worden und blieb damit mit ihrer Revision gegen ein Urteil von 2017 erfolglos. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau aus der Südwestpfalz mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann vier ihrer Kinder jahrelang gequält und roh misshandelt hat. In neun Prozesstagen hatte das Gericht Sachverständige und Zeugen gehört und war am Ende überzeugt davon, dass die Aussagen der Kinder gegen ihre Mutter der Wahrheit entsprechen. Angesichts der Monstrosität der Taten und der anhaltenden Folgen für die Opfer könne es aber kein absolut gerechtes Verfahren geben, betonte der Vorsitzende Richter bei der Urteilsverkündung. Die Angeklagte kann nun innerhalb einer Woche gegen diese Entscheidung in Revision gehen.