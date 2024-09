Ein Tag, vollgepackt mit Sport, Spiel und Spaß, erleben Kinder und ihre Eltern am Samstag, 21. September, beim großen städtischen Kinderspieltag auf dem Gelände des Leibniz-Gymnasiums. 39 teilnehmende Vereine und Organisationen mit gut 250 helfenden Händen sind es in diesem Jahr, die sich mit ihren Angeboten präsentieren – ein Rekord in der 25-jährigen Geschichte der Veranstaltung.

„Der Kinderspieltag ist dazu gedacht, die Kinder der Stadt in die Vereine zu bringen. Das alles wäre ohne die vielen Helferinnen und Helfer nicht möglich, die sich unter dem Dach des Stadtjugendrings jedes Jahr engagieren. Pirmasens nimmt damit eine Sonderrolle ein – in Rheinland-Pfalz ist dieses Engagement einmalig“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Von 11 bis 17 Uhr wird am 21. September dazu eingeladen, mit Aktionen und Vorführungen das Vereinsleben in Pirmasens kennenzulernen. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich auch in diesem Jahr über den Innenhof des Leibniz-Gymnasiums, den oberen Teil der Christiansgasse und den oberen Sportplatz. Laut Anna Wölfling vom Jugendbüro hat sich die Ausrichtung des Events in diesem Bereich bewährt, da alles nah beieinander liege und keine großen Wege gegangen werden müssen. „Auch in diesem Jahr wird ein Kennenlernlauf veranstaltet. Bei diesem Stationenlauf haben die Kinder die Möglichkeit, mit den Verantwortlichen der Vereine ins Gespräch zu kommen, eventuelle Hemmnisse abzubauen und ihre Angebote kennenzulernen. Damit soll auch die notwendige Nachwuchsförderung in den Vereinen einhergehen“, sagt Wölfling.

Knapp 40 Vereine und Organisationen sind es, die sich an diesem Tag in der Innenstadt präsentieren, darunter der CVP, der CVJM, die Pfadfindergruppe Pirmasens oder auch die Jugendfeuerwehr. In der Geschichte der nun 25 Jahre alten Veranstaltung ist das ein Rekord. Bereits im vergangenen Jahr nahmen laut OB Zwick 37 Vereine und Organisationen an der Veranstaltung teil. Neu dabei sind jetzt zwei frische Mitglieder des Stadtjugendrings, das Atelier Kunschd’Raum und die Landgrafen Sozialstation. Abgerundet wird der Tag durch verschiedene Vorführungen der Tanzgruppen des CVP, des TVP oder auch des Tanzclubs Silbercasino. „Der Verein der Hundefreunde Gersbach macht Vorführungen im Bereich Ausbildung und Sport mit Hunden“, kündigt Wölfling außerdem an. In den Pausen werde der Fanfaren- und Spielmannszug Niedersimten für zusätzliche Unterhaltung sorgen.