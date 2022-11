Die Themen des Tages

Jahrhundertealte Pergamente, Folianten und Bände aus Besitz der Zweibrücker Herzöge werden in diesen Tagen nach Speyer geschafft. Ihr bisheriger Standort in der Bibliotheca Bipontina im Helmholtz-Gymnasium gilt als ungeeignet und gefährlich für den Erhalt der historischen Bücher.

Der durch das Unternehmen Deutsche Glasfaser anvisierte Ausbau der Pirmasenser Internetanschlüsse ist alles andere als in trockenen Tüchern. Es haben sich noch nicht genügend Menschen gemeldet, damit der Glasfaserausbau für die Firma rentabel wäre.

Nach dem Feuer im Pirmasenser Bahnhof sind die Reinigungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass der französische Bäcker dort wieder seine Waren anbieten kann.

Zwei Südwestpfälzer sind an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Einblicke in eine Parallelgesellschaft hat ein Verfahren vor dem Pirmasenser Amtsgericht gewährt. Der Verteidiger des Angeklagten räumte ein, dass man das zwar so nicht dulden könne, aber sein Mandant sei „es nicht anders gewohnt“.

Die Kreativwirtschaft in der Region voran bringen, will Wirtschaftsförderer Mark Schlick. Um allen Unternehmern die Vorzüge künstlerischer Denkweisen näher zu bringen, hatte er den Unternehmensberater Dirk Dobiéy engagiert, der forderte, noch einen Schritt weiter zu gehen, als einfach nur Bilder aufzuhängen. Freiraum statt Kontrolle müsse das neue unternehmerische Credo sein.

Zwei Jahre war Pause, jetzt gibt es ihn wieder: den lebendigen Adventskalender in Zweibrücken. Die Mitwirkenden haben sich was einfallen lassen, um die Gäste an den verschiedenen Standorten zu unterhalten. Gedichte und Lieder zur Vorweihnachtszeit sind natürlich auch dabei.

In Pirmasens werden künftig private Balkonkraftwerke von den Stadtwerken subventioniert. Der Energieversorger geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Weil er im Februar zwei Bilddateien Kinder- und vier Videodateien Jugendpornos auf seinem Smartphone verwahrte, hat das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Pirmasens einen 20-Jährigen verwarnt.