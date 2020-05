Die Kinder in Pirmasens finden das Coronavirus immer noch richtig doof – das geht Dir sicher ganz genauso. Zumindest haben aber die Spielplätze wieder geöffnet und ein paar Kinder können ihren Kindergarten oder ihre Schule stundenweise besuchen. Bis alles wieder normal läuft, dauert es noch ein bisschen. Ob ein Kind in den Kindergarten gehen darf, hängt von ein paar Dingen ab. Zum Beispiel müssen beide Eltern berufstätig sein. Das nennt man dann „Notbetreuung“. Aber wie läuft ein Kindergartenbesuch mit einer solchen Notbetreuung ab? Das Virus ist ja schließlich noch nicht weg…

In der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ in Erlenbrunn können momentan jeweils zehn Kinder in zwei Gruppen betreut werden – und das auch nur an ein paar Tagen die Woche. Das hängt davon ab, wann und wie lange ihre Mamas und Papas arbeiten müssen. Oft müssen sie das mit ihren Chefs auf der Arbeit besprechen, die ihnen in diesen schwierigen Zeiten entgegenkommen.

Doch warum riecht es im Kindergarten plötzlich wie in einem Krankenhaus? Das liegt daran, dass die Pfiffikus-Erzieherinnen regelmäßig das Spielzeug und die Spieltische desinfizieren müssen, wenn sie von den Kindern benutzt wurden. Desinfektionsmittel ist eine Flüssigkeit, die Viren und Keime tötet. So verhindert man, dass sich jemand mit dem Coronavirus ansteckt. Regelmäßiges Händewaschen von Kindern und Erzieherinnen gehört auch dazu.

Tische und Stühle wurden in der Kindertagesstätte „Pfiffikus“ auseinandergezogen, damit genügend Abstand zwischen einer Gruppe von Kindern entsteht. Aber nicht nur das: Beim Holen und Bringen der Kinder müssen die Eltern in der Kita einen Mundschutz tragen und dürfen nicht mehr in den Gruppenraum. Auch damit soll vor dem Coronavirus geschützt werden. Das sieht komisch aus, ist aber Pflicht.

Die Erzieherinnen wiederum spielen ganz normal mit den Kindern – ohne Handschuhe und Mundschutzmasken. Deshalb sind sie für die Zwei- bis Sechsjährigen richtige Superhelden. Tut sich ein Kind weh und weint, wird es auf den Schoß genommen und getröstet.

„Unsere Kinder verstehen das mit dem Coronavirus sehr gut. Während unsere Einrichtung geschlossen war, haben sie mit ihren Eltern ausgiebig darüber gesprochen. Sie halten sich gut an die neuen Regeln“, erzählt die Pfiffikus-Leiterin Margit Wittvogel-Wolf. Der dreijährige Leon wollte sie vor wenigen Tagen zu sich nach Hause einladen, um ihr dort etwas zu zeigen. „Aber erst, wenn das mit dem Coronavirus vorbei ist“, meinte er. Das fand Frau Wittvogel-Wolf ganz toll – denn das zeige, dass er die Ausnahmesituation gut verstanden hat. „Die Kinder haben das Wort ,Corona’ in ihren alltäglichen Sprachgebrauch übernommen und meistern die Situation wahnsinnig gut. Wir Erzieherinnen haben uns ebenfalls an die neuen Regeln gewöhnt. Ich denke, wenn der Kindergarten demnächst wieder ganz öffnen sollte, werden wir auch das meistern“, sagt die Einrichtungsleiterin.