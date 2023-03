Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Märchen „Hänsel und Gretel“ ist so gut wie jedem Kind bekannt. Am Montag, 6. Dezember, wird es in Pirmasens als Kindermusical aufgeführt. Bearbeitet wurde dafür eine Oper aus den 1890er-Jahren. Wie bereitet man ein spätromantisches Werk kindgerecht auf?

[Aktualisiert: 02. Dezember, 15:12 Uhr] Die beiden Aufführungen wurden abgesagt.