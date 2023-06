Am kommenden Samstag, 1. Juli, findet im Forum Alte Post in Pirmasens ein Kinderkunstfest mit verschiedenen Workshops statt. Der Aktionstag ist Teil des Sommerintermezzo-Programms.

Um 10 Uhr am Samstag startet der Kinderkunsttag mit kostenfreien und bunten Workshop-Angeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren. Dazu zählen ein Mitmachtisch mit diversen Materialien für verschiedene Techniken sowie mehrere Gelegenheiten zur Teilnahme an einem Mini-Workshop zur Herstellung eigener Kunstwerke in Postkartengröße.

Am Nachmittag entstehen „Lebendige Skulpturen“ und kurze Stop-Motion-Filme; die Teilnehmenden an diesen beiden Veranstaltungen haben darüber hinaus die exklusive Möglichkeit, schon mal einen Blick in die kommende Wechselausstellung „touch/ed“ in der Alten Post zu werfen. Über den ganzen Tag sind außerdem die beiden Dauerausstellungen Hugo-Ball-Kabinett und Heinrich-Bürkel-Galerie für einen kostenfreien Besuch geöffnet. Im Folgenden Näheres zu den Angeboten.

Mitmachangebot im Foyer und kleine Workshops

Ab 10 Uhr stehen im Foyer unterschiedliche Materialien zur freien Verfügung, beispielsweise zum Zeichnen, Malen, Collagieren, Origami-Falten oder Mosaik-Legen. Dieses Angebot ist für alle Altersstufen geeignet.

Mini-Workshops zum Thema Malerei, angelehnt an die Motive der Heinrich-Bürkel-Galerie, werden um 10, 10.45, 11.30, 12.15 und 13 Uhr angeboten. Auch dieses Angebot richtet sich an alle Altersstufen. Jeder Workshop dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Die Leitung hat Denise Kamm.

Skulpturen, die zusammenwachsen

In dem Workshop „Lebendige Skulpturen“, 14 bis 16 Uhr, geht es nicht nur darum, Kunstwerke kennenzulernen, sondern für einen Moment selbst zu einer Skulptur zu werden. Gemeinsam inspizieren die Teilnehmenden die kommende Ausstellung „touch/ed“ und lassen sich von den Werken inspirieren. Was sie wahrnehmen, verarbeiten sie dann mithilfe der künstlerischen Methoden Performance und Bildhauerei. Die lebendigen Skulpturen wachsen zusammen, bewegen sich und verbinden sich miteinander im Raum. Alles wird mit Fotos dokumentiert, um zum Abschluss zwischen 16.30 und 17.30 Uhr die entstandenen Kunstwerke präsentieren zu können. Die Leitung hat Hannah Mevis. Alter: sechs bis zwölf Jahre. Prinzipiell können aber auch ältere Kinder teilnehmen. Empfohlen wird möglichst bequeme Kleidung.

Geschichten erforschen, Filme kreieren

Zeitgleich läuft der Stop-Motion-Workshop. Die Teilnehmenden drehen ihren eigenen Stop-Motion-Film, bringen auf diese Weise Kunstwerke zum Leben und erzählen eine Geschichte dazu. Zunächst sehen sie sich die Kunstwerke in „touch/ed“ genau an; hierbei erforschen sie, welche Geschichte die Künstlerinnen und Künstler erzählen können und setzen sich mit Formen und Farben auseinander. Anschließend entstehen aus diesen Geschichten mithilfe von Knete, Tonpapier und anderen Materialien kurze Stop-Motion-Filme, die zwischen 16.30 und 17.30 Uhr den jeweils anderen gezeigt werden. Der Workshop wird von Saskia Riedel geleitet. Altersempfehlung: acht bis 14 Jahre. Das Material und iPads werden gestellt.

Für die Teilnahme an den Workshops am Nachmittag ist eine Anmeldung erforderlich – entweder telefonisch unter 06331 23927-0 oder per Mail an altepost@pirmasens.de.