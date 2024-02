Die beiden Männer, die vor dem Pirmasenser Schöffengericht angeklagt wurden, Kinder über Monate gequält und misshandelt zu haben, müssen ins Gefängnis: Vier Jahre ohne Bewährung urteilte der Richter. Es ist die höchste Strafe, die am Amtsgericht verhängt werden kann. Dass die beiden Männer schuldig sind, war unstrittig. Beide räumten viele Taten ein, es gab Videobeweise, Chatgespräche, und die Psychotherapeutin, die am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht aussagte, ließ wenig Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Aussagen der beiden Kinder. Die Geschwister wurden körperlich und seelisch gequält, mit Peitschenschlägen und Elektroschocks gefoltert, mit Gewehr und Blasrohr beschossen, gezwungen, lebende Insekten zu essen, Alkohol zu trinken und sich mit Chilis im Genitalbereich einzureiben. Ein Angeklagter schlug Teller auf ihre Köpfe, bis sie zerbrachen, und würgte ein Kind bis zur Ohnmacht. Die Anwälte der Angeklagten versuchten, mildere Strafen zu erreichen, doch der Richter ließ ihre Einwände nicht gelten.

