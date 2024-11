Geht es um die Kitas in Pirmasens, haut die SPD ordentlich auf den Putz. Allerdings bleibt sie selbst entscheidende Antworten schuldig.

Auch wenn es natürlich immer besser geht: Ob die Kita-Politik in Pirmasens wirklich so schlecht ist, wie von den Sozialdemokraten angeprangert, muss bezweifelt werden. Vor allem deshalb, weil einige Stellschrauben überhaupt nicht von der Stadt zu beeinflussen sind. Wenn es keine Erzieherinnen auf dem Arbeitsmarkt gibt, dann können auch keine eingestellt werden. In Zeiten des Fachkräftemangels in Deutschland fehlt es einfach an potenziellen Bewerbern.

Vollkommen außer Acht lässt die SPD-Fraktion die finanzielle Seite: Natürlich ist es wunderbar, sozialpolitische Forderungen wie den Ausbau der Kinderbetreuung zu stellen. Aber wer soll das bezahlen?

Ein Blick auf die Gehaltsabrechnungen der Arbeitnehmer zeigt, dass eine noch höhere Belastung an Steuern und/oder Sozialabgaben kaum vermittelbar ist. Mehr Kita-Plätze, mehr Personal, mehr Umbauprojekte kosten aber Geld. Wer sich die Forderungen der SPD-Stadtratsfraktion anschaut, erkennt auch eine Menge Sozialromantik, die wir uns in Deutschland nicht (mehr) leisten können.