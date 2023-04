Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern in unserer Reihe „Irgendwo in Pirmasens“ sind wir in dieser Woche Nicole Mack begegnet. Mit ihrem Sohn hat sie trotz des schlechten Wetters den Belznickelmarkt besucht und uns im Spontaninterview verraten, wie sie ihrem Kind das aktuelle Infektionsgeschehen samt Einschränkungen erklärt. Für sie und ihren Sohn bedeutet der Belznickelmarkt ein Stück Normalität.

Würden Sie uns zunächst etwas zu Ihrer Person verraten?

Ich komme aus Rodalben, habe aber hier in Pirmasens eine Praxis für Physiotherapie. Wir haben