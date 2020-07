Eine amtsbekannte Frau hat in Pirmasens am Mittwoch einen Polizisten bespuckt. Laut den Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr. Wegen „lautstarken Streitigkeiten“ wurde die Polizei zu diesem Zeitpunkt in die Neugasse auf dem Matzenberg beordert. Zur Klärung des Sachverhaltes trennten die Beamten die Parteien. Dabei habe eine 31-jährige Frau aus Pirmasens an einem der Polizeibeamten vorbei in Richtung eines ihrer Kontrahenten gespuckt. Um den Sichtkontakt zu unterbinden, stellte sich eine Beamtin in den Türrahmen zwischen den Zimmern. Daraufhin habe die Frau gezielt in Richtung der Polizistin gespuckt, die trotz Mund- und Nasenschutz im Gesicht getroffen wurde. Weitere Spuckversuche seien gescheitert. Die Beamtin sei von der Frau jedoch fortwährend und lautstark mit den übelsten Schimpfworten belegt worden, heißt es im Polizeibericht. Die beiden Kinder der Frau, acht und zwölf Jahre alt, seien während der gesamten Maßnahme anwesend gewesen. Die Polizei hat nun nach eigenen Angaben einen Bericht an das Jugendamt verfasst. Die 31-Jährige erwarten nun Ermittlungen wegen tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.