Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter geht dem Ende entgegen. Am Freitag waren dabei irritierende Einblicke in eine Parallelgesellschaft möglich.

Vor dem Zweibrücker Landgericht muss sich ein 65-Jähriger verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über Jahre hinweg sieben Mädchen aus Pirmasens immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Mehr als 50 Übergriffe werden ihm vorgeworfen. Weil es um die Privat- und Intimsphäre Minderjähriger geht, wird die Öffentlichkeit vom Prozessgeschehen immer mal wieder ausgeschlossen. Das war auch am Freitag kurzzeitig der Fall. Die ehemalige Lebensgefährtin und ihr gemeinsamer Sohn waren als Zeuge geladen. Die Frau lebt schon lange getrennt vom Angeklagten. Der Sohn wohnt offiziell beim Vater, verbringt aber auch regelmäßig Zeit bei der Mutter. So war es zumindest bis zur Festnahme des Mannes.

Der Prozessverlauf und die Aussagen mehrerer Zeugen gewährten am Freitag einen Einblick in ein Milieu im Winzler Viertel, in dem Dinge scheinbar als völlig normal gelten, die in weiten Teilen der Gesellschaft Fragen aufwerfen würden. So sorgte es wohl nirgends für Aufsehen, dass mehrere minderjährige Mädchen immer wieder bei dem über 50 Jahre älteren Mann übernachteten. Dass der Angeklagte den Mädchen teure Handys, Kleider und einen E-Scooter sowie eine Katze schenkte, machte nach allem, was zu hören war, ebenfalls lange niemanden stutzig im familiären Umfeld der Kinder.

Kosenamen für die Mädchen

Das Geschehen ereignete sich in einem Milieu, in dem eine Zeugin auf die Frage des Richters nicht genau beziffern konnte, wie viele Geschwister sie hat. Dabei handelte es sich um eine 16-Jährige, die bekannte: „Ich trinke nicht mehr.“ Es ist ein soziales Umfeld, in dem Eltern wenig Fragen stellen und der Angeklagte die Mädchen, die er mutmaßlich missbrauchte, mit Kosenamen wie Schatz, Prinzessin oder „mein Baby“ titulierte. Über Jahre hinweg hatte der Mann mutmaßlich ein System der Abhängigkeit geschaffen. Besonders perfide: Der Mann soll sich an den Freundinnen seines heute 13-jährigen Sohnes vergriffen haben.

Der Junge dürfte davon nichts mitbekommen haben, zumindest war er öfter nicht daheim, wenn die Mädchen bei seinem Vater übernachteten. Das schilderten am Freitag mehrere Zeugen. Schon beim letzten Prozesstag berichtete eine Mutter, geschockt gewesen zu sein, als sie von den Übergriffen erfahren habe. „Ich war schockiert“, sagte am Freitag auch eine 14-Jährige. Sie übernachtete im Sommer mit zwei Freundinnen bei dem Angeklagten. Eines der drei Mädchen habe sich nachts ins Zimmer des 65-Jährigen begeben. Anschließend sei von dort Stöhnen der Minderjährigen zu hören gewesen. Der Angeklagte soll nicht nur in dieser Nacht Mädchen oral missbraucht haben.

Eifersuchtsdramen spielen sich ab

Die Zeugin erzählte, dass der 65-Jährige immer wieder ein Mädchen auf seinem Schoß sitzen gehabt hätte. Das wiederum habe erzählt, dass es den Mann liebe und eine Beziehung mit ihm führe. Im Laufe der Zeit wurde den einzelnen Minderjährigen wohl bewusst, dass der Mann nicht nur sie mit Geschenken bedacht hatte. Aus Chatverläufen, die am Freitag auszugsweise verlesen wurden, geht hervor, dass sich teilweise geradezu Eifersuchtsdramen zwischen den Mädchen und dem 50 Jahre älteren Mann abgespielt haben müssen.

Laut Anklageschrift soll sich der Mann zwischen April 2022 und September 2025 an sieben Mädchen vergangen haben. In mehreren Fällen soll er die Kinder zwischen elf und 15 Jahren wiederholt über und unter den Kleidern an Po, Brüsten und im Intimbereich angefasst haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, einige der Mädchen unter anderem zum Oralverkehr genötigt zu haben. Zudem war von Sexspielzeug die Rede, das gegen den Willen zumindest eines Opfers benutzt worden sein soll.

„Irgendwie traurig“

Der Richter fragte am Freitag eine Zeugin, wie ihre Freundin gewirkt habe, nachdem sie die Nacht im Zimmer des Angeklagten verbracht und mutmaßlich sexuellen Kontakt mit ihm gehabt habe. Die Zeugin: „Sie war irgendwie traurig und aggressiv. Nicht mehr so wie vorher.“

Der Prozess wird am Dienstag um 9 Uhr fortgesetzt. Möglicherweise werden dann schon die Plädoyers gehalten.