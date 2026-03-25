Ein Pirmasenser muss acht Jahre in Haft. Er hat mehrere Kinder sexuell missbraucht. Das Gericht geht davon aus, dass das nicht immer gegen den Willen der Opfer geschah.

Selten sind die Zuschauerbänke bei Gerichtsverfahren so gefüllt wie am Mittwoch am Zweibrücker Landgericht. Knapp 30 Menschen sind gekommen, um zu erfahren, welche Strafe einen 65-Jährigen erwartet. Der Pirmasenser betritt gegen 10 Uhr den Gerichtssaal. Justizbeamte führen ihn in Handschellen an seinen Platz. Der Mann trägt Gefängniskleidung: rote Hose, graues Oberteil, graue Kapuzenjacke. Während er an anderen Verhandlungstagen stets Teile der Zuschauer gegrüßt hat, verzichtet er heute darauf. Stattdessen dreht er ihnen den Rücken zu und sucht das Gespräch mit seinem Verteidiger Christian Zinzow.

Während im Publikum angespanntes Murmeln und Raunen gemischt mit Beschimpfungen zu hören ist, betritt der Richter den Saal und verkündet das Urteil. Knapp 30 Minuten nimmt er sich Zeit, um zu erklären, warum der Mann schuldig ist, warum er acht Jahre hinter Gitter muss und warum er anschließend nicht in Sicherheitsverwahrung kommen soll. Die Ausführungen verfolgen nicht nur der Angeklagte und die Zuschauer gespannt, sondern auch Polizeibeamte in Zivil und Justizmitarbeiter, die im Saal Stellung bezogen haben. Im Publikum sitzen sowohl Angehörige des Angeklagten als auch Menschen, die mit den Opfern in Verbindung stehen. Trotz aller Emotionen bleibt es friedlich.

Richter: Äußerst komplexes Verfahren

Der Vorsitzende Richter, Michael Schubert, sieht es als erwiesen an, dass der 65-Jährige mehrere Kinder sexuell missbraucht hat. Der Jurist spricht von einem „äußerst komplexen Verfahren mit einer Vielzahl von Vorwürfen und einer Vielzahl von Opfern“. Der Angeklagte soll über Jahre hinweg sieben Mädchen aus Pirmasens immer wieder sexuell missbraucht haben. Mehr als 50 Übergriffe wurden ihm in der Anklage seitens der Staatsanwaltschaft vorgeworfen. Weil es um die Privat- und Intimsphäre Minderjähriger geht, wurde die Öffentlichkeit im seit Februar laufenden Prozess immer mal wieder ausgeschlossen.

Wohl weniger Übergriffe als angeklagt

Im Laufe der Verhandlung zeichnete sich ab, dass wohl nicht alle angeklagten Vorfälle so stattgefunden haben, wie es den Ermittlern im Vorfeld berichtet wurde. Richter Schubert geht am Urteilstag darauf ein und verweist darauf, es sich bei der Anzahl der Übergriffe oft um Schätzungen der Opfer gehandelt habe. Die Kinder seien teils intellektuell eingeschränkt. Schubert: „Es gab diese Vorfälle, aber wohl deutlich weniger als die Zeuginnen berichteten.“

Bei der Urteilsverkündung wird bekannt, dass der Angeklagte nichtöffentlich im Prozess zumindest einen Teil seiner Taten eingeräumt hat. Konkret geht es um die Übergriffe an einem Mädchen. Allerdings habe der 65-Jährige sich dabei als Opfer dargestellt, so Richter Schubert. Das Mädchen habe ihn verführt, weil es ihn einmal unter anderem mit freiem Unterkörper im Bett liegend empfangen habe.

An diesem Punkt zeigt das Gericht Zweifel an der Aussage des entsprechenden Opfers. Das Mädchen gab zu Protokoll, dass die Taten alle gegen ihren Willen passiert seien. Richter Schubert verweist hingegen auf einen Vorfall, bei dem sich der Angeklagte an dem Kind im Auto vergangen haben soll, während es ein TikTok-Video geschaut habe. Es habe sich nicht gewehrt und keinen Fluchtversuch unternommen. Außerdem sollen sich wahre Eifersuchtsszenen zwischen dem Mädchen und ihren Freundinnen abgespielt haben, als klar wurde, dass der Angeklagte nicht nur mit ihr ein sexuelles Verhältnis unterhält. Das Gericht geht nicht davon aus, dass alle Übergriffe des 65-Jährigen an dem Mädchen gegen dessen Willen geschahen. Nichtsdestotrotz sind sie strafbar.

Alle Opfer kennen sich

Die Taten spielten sich im Winzler Viertel ab. Die Mädchen kannten sich, besuchen die gleiche Schule und waren oder sind alle befreundet mit dem heute 13-jährigen Sohn des Angeklagten. Viele Mädchen übernachteten immer wieder bei dem Mann, bei einigen kam es währenddessen zu den strafbaren sexuellen Übergriffen.

Nach seiner Haft soll der 65-Jährige nicht in Sicherheitsverwahrung kommen – und das, obwohl ein Sachverständiger dem Mann einen Hang zur Begehung solcher Taten bescheinigte und Wiederholungsgefahr nicht ausschließen wollte. Das Gericht würdigte in dieser Frage die besondere Situation, in der sich die Taten ereigneten. Das geschah im Umfeld des Sohnes mit dessen gleichaltrigen Freundinnen. Das Gericht geht davon aus, dass die Situation und die Lebensumstände des Angeklagten andere sind, wenn er aus dem Gefängnis kommen wird. Daher sieht es die Wiederholungsgefahr nicht als so stark an, dass eine Sicherheitsverwahrung des 65-Jährigen gerechtfertigt sei.

Kommt eine Revision?

Das hatte die Staatsanwaltschaft jedoch in ihrem nicht-öffentlichen Plädoyer nach Information dieser Zeitung gefordert. Außerdem forderte die Strafverfolgungsbehörde neun Jahre Haft. Die Prozessbeteiligten haben jetzt eine Woche Zeit, gegen das Urteil in Revision zu gehen.

Was der Richter zulasten des Angeklagten auslegt ist, dass er die kognitiven Einschränkungen und die schwierigen Lebensverhältnisse seiner Opfer ausgenutzt habe. Außerdem verweist Richter Schubert in seiner Urteilsbegründung auf das Strafregister des 65-Jährigen. Mehr als ein Dutzend Strafbefehle kassierte der Mann seit 2004 alleine vom Pirmasenser Amtsgericht. Richter Schubert: „Die Rechtsordnung ist ihm egal. Er macht, was er möchte.“