„Vorhang auf, Film ab“, heißt es am Donnerstag, 2. Juni, beim Kinder-Kinotag im Walhalla in Pirmasens. Gezeigt wird der sehenswerte Dokumentarfilm „Willi und die Wunderkröte“.

Er ist der Star der Fernsehsendung „Willi wills wissen“: Willi Weitzel (49). Nun flimmert sein brandneues Abenteuer über die Kinoleinwand, zu dem ihn seine Nachbarin Luna angestiftet hat. Das elfjährige Mädchen kämpft um den Froschteich im Dorf, den der Huber-Bauer einfach zuschütten möchte. Sie bittet Willi, auf eine Forschungs- oder besser Froschreise zu gehen, um die Menschen vom Wert der kleinen Tiere zu überzeugen, die weltweit um ihr Überleben kämpfen. Willi taucht ab in ferne, bunte Welten und erlebt packende Abenteuer. In Deutschland, Bolivien, Panama und Ägypten trifft er auf Frösche, die knallbunt oder durchsichtig sind, solche, die fliegen können, ihren Artgenossen Winkzeichen geben, ihre Jungen im Maul großziehen oder sich selbst die Sonnencreme produzieren, mit der sie sich dann einreiben. Ein Film für die ganze Familie, der zeigt, dass wir alle dazu beitragen können, die Natur zu erhalten. In weiteren Rollen spielen Suzanne von Borsody und Sönke Möhring.

Der Kinder-Kinotag wird vom städtischen Jugendamt in Kooperation mit dem Jugendstadtrat organisiert. Ermöglicht wird die Sondervorstellung durch das Engagement der VR-Bank Südwestpfalz und des Walhalla-Kinocenters. Die Vorstellung am Donnerstag, 2. Juni, beginnt um 15.45 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf an der Kinokasse oder online unter www.walhalla-kinocenter.de.