Zwei Männer sollen ihre Schutzbefohlenen über Monate hinweg gequält haben. Die Angeklagten haben die Vorwürfe am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht in weiten Teilen zugegeben – als Gründe geben sie Scherze an, Mutproben und die Abhärtung der Kinder. Auf einem Video, das vor Gericht gezeigt wird, wird ein kleiner Junge von zwei Männerstimmen gedrängt, eine Kreuzspinne zu essen. Das Kind zeigt Angst und zögert. Daraufhin werden ihm Elektroschocks angedroht. Bilder, die schwer auszuhalten sind. Die Anklage beinhaltet 19 verschiedene Varianten, wie die zwei Geschwister gequält wurden, darunter Peitschenschläge, Würgen, ein Blasrohrpfeil in den Rücken des Mädchens und ein Schuss ins Knie ihres Bruders.

