Zwei Männer sollen ihre Schutzbefohlenen über Monate hinweg gequält haben. Die Angeklagten haben die Vorwürfe am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht in weiten Teilen zugegeben – als Gründe geben sie Scherze an, Mutproben und die Abhärtung der Kinder.

Auf dem Video, das vor dem Pirmasenser Schöffengericht gezeigt wird, ist ein kleiner Junge zu sehen, vielleicht acht Jahre alt, der eine Spinne von seiner Pizza fischt. Eine Kreuzspinne,