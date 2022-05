Der vom Caritas-Zentrum Pirmasens betriebene Horeb-Treff erhält eine Förderung in Höhe von 500 Euro von der Barmer-Krankenkasse. Grund dafür ist, dass zwei pädagogische Fachkräfte des Treffs an einem eintägigen Seminar von „Ich kann kochen!“ teilgenommen haben. Sie dürfen sich seitdem Genussbotschafterinnen nennen.

„Ich kann kochen!“ ist die größte bundesweite Initiative für praktische Ernährungsbildung von Kita- und Grundschulkindern. Sie wird gemeinsam von der Barmer und der Sarah-Wiener-Stiftung umgesetzt. Sarah Wiener ist eine aus dem Fernsehen bekannte Köchin, die sich mit ihrer Stiftung für die gesunde Ernährung von Kindern engagiert.

Mit der Anschubförderung der Barmer sollen die Inhalte von „Ich kann kochen!“ nachhaltig in der Einrichtung etabliert werden. „Immer weniger Kinder lernen, wie sie sich gesund und ausgewogen ernähren. Wir möchten Kitas und Grundschulen mit der Initiative ,Ich kann kochen!’ ermuntern, selbst aktiv zu werden“, sagte Regionalgeschäftsführer Hansjörg Lambrix beim Besuch einer Kochaktion im Horeb-Treff mit einer Mutter-Kind-Gruppe, die durch die Förderung unterstützt wurde. Bei der kindgerechten Kochaktion stand die Zubereitung eines Obstsalats auf dem Speiseplan. Bei der Initiative gehe es darum, mit den Mädchen und Jungen Speisen zuzubereiten und dabei Ernährungswissen und Küchentechniken zu vermitteln. Ziel sei, Kinder für das Kochen und eine ausgewogene Ernährung dauerhaft zu begeistern.

Zuschuss fließt in den Kauf von Lebensmitteln

Die Genussbotschafterin und Einrichtungsleiterin des Horeb-Treffs, Barbara Nelke, erklärte, dass sie den Zuschuss für den Kauf von Lebensmitteln einsetzen wollten. „Davon profitieren die Kinder im Kita-Alter in unserer Mutter-Kind-Gruppe, aber auch unsere wöchentlichen Treffs für Kinder im Grundschulalter und Jugendliche.“ In allen Gruppen und Treffs würden nun regelmäßig gesunde Kochaktionen umgesetzt und nützliche Tipps sowie wertvolle Informationen zum Umgang mit Lebensmitteln vermittelt werden. Die Kinder hätten an der Zubereitung des gemeinsamen Essens viel Freude. „Wir möchten den Kontakt zur Grundschule Horeb weiter ausbauen. Neben der Schul-Arbeitsgruppe sollen künftig weitere Kochangebote umgesetzt werden“, kündigte Nelke an.

Schulen und Kitas mit ausgebildeten Genussbotschafterinnen oder Genussbotschaftern können einmalig bis zu 500 Euro pro Einrichtung bei der Barmer beantragen. Voraussetzung ist, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einer Einrichtung an einer „Ich kann kochen!“-Schulung teilnimmt und ein Projekt mit den Mitteln durchführt.