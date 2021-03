„Das Bild von einem Kind, das an der Haltestelle im Regen steht, will keiner sehen“, stellte Niedersimtens Ortsvorsteher Timo Völker am Montag fest, als die drei neuen Buswartehäuschen des Vorortes offiziell vorgestellt wurden.

Die Unterstände in der Lothringer Straße, der Alm- und der Wackenbergstraße waren marode und mussten abgebaut werden. Eigentlich sollten sie im Zuge des örtliches Straßenausbaus ersetzt werden, informierte Bürgermeister Michael Maas vor Ort. Jedoch seien eben jene Straßenarbeiten zurückgestellt worden, sodass die Busfahrgäste – an Schultagen oftmals bis zu 15 Kinder an einer Haltestelle – plötzlich ohne einen Wetterschutz hätten ausharren müssen. „Es war schnell klar, dass so etwas gar nicht geht“, so Maas.

24.500 Euro investierte die Stadt in die Ersatzbeschaffung. Nun aber gab es Probleme mit der Lieferung der Rückwände. Not macht erfinderisch, und so fasste man im Ortsbeirat den Entschluss, die Gestaltung selbst in die Hand zu nehmen. In der Kindertagesstätte Pusteblume fanden sich viele kleine Künstler, die mit Begeisterung ihr künstlerisches Geschick unter Beweis stellten, sich mit ihren Handabdrücken verewigten und ein farbenfrohes Motiv aus Pusteblumen schufen. Die in der Kita entstandenen Bilder wurden auf Alu Dibond gedruckt und sind nun ein Blickfang nicht nur für die Bus-Nutzer.