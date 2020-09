Die Pirmasenser Polizei berichtet von gleich drei Ladendiebstählen am Samstag. In einem Fall war es ein erst zehnjähriges Kind, das lange Finger machte. Besagter Diebstahl ereignete sich am Samstag gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße, wie die Polizei mitteilt. Ein zehnjähriges Kind entwendete eine Spielzeugpistole im Wert von 16 Euro und wurde dabei erwischt. „Nachdem die Polizei den Sachverhalt aufgenommen hatte, wurde das Kind seiner Großmutter übergeben und die Mutter über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt“, teilt die Polizei mit.

Tabak genommen, aber nicht bezahlt

Am selben Tag, bereits um 7.40 Uhr, hatte ein 19-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße lange Finger gemacht. Eine Kassiererin hatte beobachtet, wie der heranwachsende Pirmasenser aus einem Regal an der Kasse Tabak im Wert von 4,50 Euro nahm, aber an der Kasse nicht bezahlte. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach den Mann an und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. „Dem Heranwachsenden wurde, nachdem er seinen Pfand-Bon eingelöst hatte, Hausverbot für den Einkaufsmarkt erteilt“, berichtet die Polizei.

Wodkaflasche in der Unterhose

Ebenfalls am Samstag, um 11.30 Uhr, bediente sich ein 39-Jähriger in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Schurz-Straße. Der Pirmasenser nahm eine Flasche Wodka im Wert von 15 Euro aus dem Regal und steckte sie zuerst in die Bauchtasche seines Pullovers. Letztlich steckte er sich die Wodkaflasche in die Unterhose und ging zur Kasse, wo er lediglich eine Flasche Bier bezahlte. Auch hier sprach ein Mitarbeiter den Mann an und hielt ihn fest, bis die Pirmasenser Polizei eintraf. Der Mann hat nun ebenfalls Hausverbot.