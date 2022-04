Glück im Unglück hatte am Mittwoch um 17.15 Uhr ein neunjähriges Kind in Dahn, das in einen Unfall verwickelt war. Ein 24-Jähriger war mit seinem Ford Focus vom Kreisel im Bereich Marktstraße/Hasenbergstraße in Richtung Hasenbergstraße unterwegs, als das Kind unvermittelt hinter einem geparkten Kastenwagen heraus über die Straße rannte und frontal von dem Wagen erfasst wurde. Beim Aufprall verletzte sich das Kind leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, das es nach einer Untersuchung wieder verlassen konnte.