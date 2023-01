Die Pirmasenser RHEINPFALZ-Lokalredaktion hat zum Jahresbeginn die Bürgermeister der Verbandsgemeinden in ihrem Bereich zu Gesprächen eingeladen. Beim Austausch mit Wolfgang Denzer (SPD), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, stand das Thema Tourismus im Zentrum. Er möchte das Gräfensteiner Land als touristische Marke etablieren.

In Pirmasens hat eine Mutter ihr schlafendes Kind im Bus vergessen.

Eine betrunkene Autofahrerin soll aus Richtung Niederauerbach bis nach Ixheim in starken Schlangenlinien und mit extremen Geschwindigkeitswechseln gefahren sein.

In Saarbrücken fuhr ein Audi beinahe in einen Edeka.

Auf der B10 bei Höheischweiler verursachte ein Südpfälzer am Samstag einen Unfall. Die Bilanz: zwei Verletzte und über 20.0000 Euro Schaden.

Ein Schaden von 15.000 Euro entstand in Zweibrücken bei einem Unfall auf der Autobahn.

„Die Erste Party des Jahres – WieGeilWerdzn“ hieß eine Veranstaltung in Gersbach, die am Samstag ein unschönes Ende nahm.

Warum gibt es in Zweibrücken so viele Baustellen? Warum war eine wichtige Ampel monatelang kaputt? Wie kann man mit den Krähen in der Allee Touristen anlocken? Der OB erklärte es am Samstag beim Sturm der Narren aufs Rathaus.

Auch in Pirmasens haben die Narren das Kommando im Rathaus übernommen. OB Markus Zwick nahm es mit Humor und spendierte den Fasnachtern drei Teelichter – als Heizkostenzuschuss.

Der Sieger der Zweibrücker Stadtmeisterschaft steht fest. Offenbar hat ein Verein ein Abonnement auf den Turniersieg abgeschlossen.

Nach zwei Jahren Pause gab es in Höheinöd wieder einen Neujahrsempfang. Ortsbürgermeister Lothar Weber gewährte Einblicke in die Projekte, die das Leben der Gemeinde dieses Jahr bestimmen werden.

In Zweibrücken hat ein stämmiger Mann mit Bart eine Delle in ein Autodach geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.