Leicht verletzt wurde ein siebenjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.50 Uhr in der Winzler Straße. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, spielte der Siebenjährige mit seiner Schwester auf dem Bürgersteig und wollte dabei zwischen zwei parkenden Autos hindurch die Straße überqueren. Dabei wurde er von einem 57-jährigen Autofahrer erfasst. Der Junge wurde zur Behandlung ins Städtische Krankenhaus gebracht. Aber damit war die Geschichte für die Polizei noch nicht beendet. Während die Beamten noch den Unfall aufnahmen, trat ein 31-Jähriger auf die Straße „und fing an, die Beteiligten des Unfalls zu provozieren“, so die Polizei. Dem 31-Jährigen sei daraufhin ein Platzverweis erteilt worden, dem er allerdings nicht nachkam. Deshalb sei er in Gewahrsam genommen worden. Der Mann habe die Beamten daraufhin mehrfach beleidigt.