Wenn einem ein deutscher Fußballmeister beim Training auf die Füße schaut, motiviert das enorm. So waren die neun- bis zwölfjährigen Nachwuchskicker am Dienstag im Framas-Stadion konzentriert bei der Sache, als mit Silvio Meißner (Foto links) ein Spieler der Stuttgarter Meistermannschaft von 2007 eine Trainingseinheit leitete, bei der Spieler für den Kappa-Cup im November gescoutet wurden. Mit dabei war auch Florian Fromlowitz, der unter anderem bei den Roten Teufeln und Hannover 96 das Tor hütete. Passen musste dagegen ein Double des argentinischen Fußball-Idols Diego Armando Maradona wegen einer Corona-Infektion. Dem Spaß beim Training – unter anderem beim Dribbeln in Schuhen der Größe 46 – tat dies jedoch keinen Abbruch.