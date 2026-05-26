In allen Verbandsgemeinde-Verwaltungen im Kreis Südwestpfalz soll ein einheitliches KI-System eingeführt werden. Dafür braucht es einen Vertrag.

Alle Verbandsgemeinden im Kreis Südwestpfalz sollen das gleiche KI-System bekommen. Das sagt Klaus Weber, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land. Die künstliche Intelligenz soll künftig drei Anwendungsschwerpunkte bekommen: ein Chatbot auf der Internetseite, ein Sprachmodell in der Zentrale sowie ein Schreibprogramm. Für die Anschaffung der KI-Tools sowie die Lizenzen für die ersten zwei Jahre gibt es Fördergeld. Vom dritten bis fünften Jahr, in dem die KI genutzt wird, kostet die Lizenz 10.000 Euro pro Jahr.

„An der KI führt kein Weg mir vorbei. Die KI wird uns überrollen“, sagte Weber in der jüngsten Ratssitzung. Er lobt das System und erwartet eine enorme Arbeitsentlastung. Damit die Verbandsgemeinden zusammenarbeiten können, braucht es jedoch einen rechtssicheren Vertrag. Dem hat der VG-Rat Pirmasens Land einstimmig zugestimmt.