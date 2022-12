Gelingt der KG Rodalben/Kindsbach im Nachholkampf gegen den AC Altrip (Samstag, 18 Uhr, Mehrzweckhalle Kindsbach) der erwartete dritte Sieg im dritten Saisonkampf, so würde sie den AC Weisenau von der Tabellenspitze der Gewichtheber-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verdrängen.

Doch angesichts einiger Probleme dürften die Westpfälzer nicht an ihre bisherigen Leistungen im Bereich von 200 Kilopunkten herankommen. Fehlen wird definitiv Jonas Reckel. Tobias Wille und Waldemar Wiederkehr werden nach überstandener Grippe noch nicht an ihr Limit gehen können. Heben sollen Franziska Zott, Hannah Hohmann, Lukas Groß, Tobias Wille und Waldemar Wiederkehr. „Die Punkte von Reckel werden uns schon fehlen. Er hat im ersten Kampf mit 51 Punkten seine Stärke angedeutet. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir mit etwa 180 Punkten den AC Altrip sicher bezwingen werden“, sagt KG-Trainer Ludwig Becker.

Altrip, in vergangenen Jahren der große Konkurrent des Becker-Teams, musste zuletzt den Kampf in Wemmetsweiler krankheitsbedingt absagen. „Diesmal können wir antreten. Die KG sehe ich in der Favoritenstellung“, merkt AC-Trainer Thomas Wenz an. Er kalkuliere, dass seine Mannschaft etwa 120 Punkte erreicht.