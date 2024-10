Los geht’s! Zum Saisonauftakt in der Gewichtheber-Oberliga erwartet die KG Kindsbach/Rodalben am Samstag den KSC Schifferstadt. Der Kampf beginnt um 18 Uhr in der Halle des VfL Rodalben.

„Der Gegner ist schwer zu berechnen, da wir ihn nicht kennen“, sagt KG-Trainer Ludwig Becker