Beim Titelfavoriten in der Oberliga haben die KG-Gewichtheber fast keine Chance – zumal Nina Falkenhagen wegen eines anderen Wettkampf nicht zur Verfügung steht.

Eigentlich könnten sich die Westpfälzer die Reise an den Rhein sparen, denn ein Sieg ist praktisch ausgeschlossen. Während der KG – ohne ihren Top-Heber Waldemar Wiederkehr – zum Saisonauftakt in eigener Halle 129,9 Relativpunkte zum 2:1-Erfolg gegen den KSC Schifferstadt reichten, haute Altrip am ersten Kampftag mit 244 Punkten mal so richtig einen raus. „Läuft alles normal, haben wir dort keine Chance. Die sind einfach zu stark“, so die Einschätzung von KG-Trainer Ludwig Becker, zumal seine vier Akteure gegen Schifferstadt am Limit gehoben hätten.

Am Samstag steht Nina Falkenhagen wegen eines Crossfit-Wettkampfs nicht zur Verfügung. Für sie rückt Jonas Reckel in die Mannschaft. Er hatte vor knapp zwei Wochen aus dem gleichen Grund gefehlt.

Zwei kleine Hoffnungsschimmer gibt es

Zwei Hoffnungsschimmer gibt es aber. Sollte sich Waldemar Wiederkehr fit melden, würde dies die Siegchancen für die KG deutlich erhöhen. Und: Die beiden besten Heber des AC, Christoph Verrieth und Paula Frank, betreiben ebenfalls Crossfit – fallen sie aus, wäre vielleicht doch etwas drin für die Gäste.

„Waldemar würde uns sicherlich helfen, aber ich denke, dass er wegen seiner Verletzung dieses Jahr nicht mehr antreten wird. Da Altrip Meister werden will, sind Verrieth und Frank sicherlich da“, erklärt Trainer Becker, der mit einem Ergebnis zwischen 140 und 150 Relativpunkten zufrieden wäre.