Wie die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner mitteilt, hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in der ersten Jahreshälfte 17,5 Millionen Euro Unternehmerkredite in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in die Region überwiesen. Das habe Arbeitsplätze gerettet, ist Glöckner überzeugt. Nach ihren Angaben wurden 4,9 Millionen Euro an 29 Firmen in Pirmasens ausbezahlt. In Zweibrücken waren es 3,2 Millionen Euro für 18 Firmen, im Landkreis Südwestpfalz gingen 3,1 Millionen Euro an 32 Betriebe. Zum Vergleich: In den Landkreis Kaiserslautern-Land, der zum Teil zu Glöckners Wahlkreis gehört, flossen Kredite in Höhe von 8,1 Millionen Euro an 52 Betriebe.

2020 waren es 78,5 Millionen Euro

„Es ist wichtig, dass Geld in die Region geflossen ist, um Betriebe zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern“, findet Glöckner. „Davon profitieren am Ende ganz viele Menschen.“ 2020 habe die KfW-Bank im Zuge der Pandemie Unternehmen in den genannten Städten und Landkreisen 78,5 Millionen Euro an Krediten gewährt.