In seiner Mittagspause hat der Pirmasenser Kevin Buchholz der RHEINPFALZ spontan Rede und Antwort gestanden. Im Interview erzählt er über seine nun abgeschlossene Ausbildung als technischer Systemplaner und skizziert grob, wie er sich seine berufliche Zukunft vorstellt.

Können Sie uns zunächst etwas zu Ihrer Person verraten?

Ich bin Kevin Buchholz und kürzlich 30 Jahre alt geworden. Ich arbeite beim Ingenieurbüro Schallmeier, habe dort gerade Mittagspause und bin auf dem Sprung, mir etwas zu Essen zu besorgen. Danach geht es für mich zurück ins Büro.

Wie lange geht für Sie so ein Arbeitstag?

Also unter der Woche, wenn es nicht gerade freitags ist, bis 17 Uhr circa. Neun Stunden sind dann je nachdem angesagt.

Können Sie uns etwas zu Ihrer Tätigkeit an sich erzählen?

Wir sind Elektroplaner, unter anderem für die Porsche AG als Rahmenvertragspartner. In Pirmasens direkt sind wir weniger tätig. Ich selbst bin technischer Systemplaner für elektrotechnische Anlagen.

Was heißt das genau?

Ich mache praktisch Zeichnungen, Pläne und Schemata und solche Sachen. Berechnungen auch und Querschnittsberechnungen.

Wie sieht es da mit der Ausbildung aus?

Das ist eine dreieinhalbjährige Ausbildung, ich habe allerdings auf drei Jahre abgekürzt. Ich habe relativ gut abgeschlossen und bin dann direkt übernommen worden.

Warum haben Sie sich denn für diesen Beruf entschieden? Haben Sie sich schon immer dafür interessiert?

Also sagen wir mal so: Kreativ war ich schon immer. Und dann muss ich eben verschiedene Informationen symbolisch auf Pläne übertragen, um über Grafiken Informationen zu übermitteln. Ohne Text und ohne Sprache und so weiter. Da ist eben die Kreativität gefragt.

Wie stellen Sie sich ihre berufliche Zukunft vor?

Ich bin ja jetzt relativ frisch ausgelernt. Momentan bin ich noch mehr am Erfahrungen sammeln. Danach werde ich eventuell in Richtung Bauleitung tendieren. Vielleicht mache ich noch meinen Meistertitel, je nachdem. Aber da habe ich mich noch nicht festgelegt.